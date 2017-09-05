Путин выступил за введение миротворцев ООН в Донбасс Igor Golovniov / ZUMA / TASS

Владимир Путин поручил министру иностранных дел Сергею Лаврову внести в Совет Безопасности ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН в Донбассе. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в китайском Сямэне. Но, по словам Путина, эти силы должны заниматься вооруженной охраной миссии ОБСЕ на линии разграничения.

«Но разумеется, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, первое. Второе – эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях. Третье – решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники. Но и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР», – заявил Путин.

Это видение функций сил ООН кардинально отличается от требований Украины, президент которой 22 августа пообещал поставить вопрос о введении миротворцев ООН на Генеральной ассамблее этой организации, открывающейся в Нью-Йорке в сентябре. Представитель Украины в минской контактной группе Ирина Геращенко написала в Facebook, что «миротворцы должны быть введены на всю оккупированную россиянами территорию, чтобы мониторить ситуацию с безопасностью и демилитаризацию, их мандат должен заканчиваться на российско-украинской границе».

У российской стороны больший вес в Совете Безопасности ООН – как у постоянного члена у нее есть право вето, напоминает политолог Алексей Чеснаков. Обозначив условия ввода миротворцев на территорию конфликта, Путин предъявил позицию, которую Россия готова поддержать при голосовании в Совбезе, говорит он. Теперь все зависит от украинской стороны – она должна продемонстрировать, реально ли она хочет мирного урегулирования или собирается настаивать исключительно на своем способе решения, поясняет Чеснаков.

Ни одного из перечисленных Путиным условий ввода миротворцев в Донбасс не содержалось в пакете предложений Порошенко, который предусматривал ввод миротворцев ООН, при этом против предложенного украинским президентом механизма возражали почти все стороны минских переговоров, напоминает Чеснаков. По его словам, ОБСЕ также не понимала, как будет работать предложенный Порошенко механизм, – ввод миротворцев предполагает гарантии для них, никто не будет их вводить, если одна из сторон категорически против. Согласие обеих сторон конфликта – условие для ввода миротворцев и со стороны ООН, но Киев до последнего времени категорически был не согласен учитывать точку зрения самопровозглашенных ЛНР и ДНР в этом вопросе и даже просто разговаривать с ними напрямую, напоминает Чеснаков.