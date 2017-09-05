Песков: Москва никогда не была против отправки миротворцев на Украину

Москва никогда не противилась отправке миротворческого контингента на Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Москва всегда была противницей обсуждения этого вопроса, полностью игнорируя наличие одной из сторон конфликта, - добавил он. - Это бесперспективно» (цитата по ТАСС).

При этом пресс-секретарь президента заявил, что пока нет никакой определенности по поводу отправки миротворческих сил ООН на линию разграничения в Донбассе. Таким образом он ответил на вопрос, будет ли готова Россия на размещение миротворцев без участия российского государства.

По словам Пескова, предложение о размещении миротворческих сил ООН на Украине ранее выдвигали президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. «Разговоры ведутся давно, и в данном случае эта тема… не может решаться без контактов с обеих сторон конфликта», - приводит его слова «РИА Новости».

Ранее во вторник президент России Владимир Путин поручил министру иностранных дел Сергею Лаврову внести в Совет Безопасности ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН в Донбассе.

Позднее стало известно, что Россия направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил надежду на то, что в ближайшее время текст будет изучен экспертами стран - членов Совбеза, а основной этап переговоров начнется на следующей неделе после возвращения постпредов из поездки в Эфиопию.