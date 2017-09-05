Киев отказался рассматривать приглашение российских миротворцев в Донбасс

МИД Украины заявил, что Киев не приемлет переговоров с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей относительно ввода миротворческой миссии ООН в Донбассе, а также присутствия граждан России в миротворческом контингенте. Об этом говорится в комментарии ведомства в связи заявлениями российского руководства о возможности размещения миротворцев ООН в Донбассе.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин поручил министру иностранных дел Сергею Лаврову внести в Совет Безопасности ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН в Донбассе. Но, по словам Путина, эти силы должны заниматься вооруженной охраной миссии ОБСЕ на линии разграничения.