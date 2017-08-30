Волкер не видит различий между «оккупацией Крыма и Донбасса»

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что «между оккупацией Крыма и Донбасса нет никаких различий», аннексию территории Крыма он не считает нужным принимать или признавать законной. Он заявил это в интервью Deutsche Welle. Дипломат отметил, что минские соглашения касаются только восточной Украины, но добавил, что если удастся добиться прогресса в их выполнении, то нужно будет попытаться «добиться прогресса везде». Критериями успеха политики в отношении Украины он вслед за госсекретарем Рексом Тиллерсоном и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом назвал восстановление территориальной целостности Украины, а также суверенитета и безопасности всех украинских граждан.

По оценке Волкера, ни один из пунктов минских соглашений сейчас не выполняется. На переговорах с российскими чиновниками в Минске, по его словам, все согласились, что «нынешнее положение дел не устраивает никого»: «Это плохо для России, плохо для Украины и для людей в Донбассе. И ситуация, вероятно, будет только ухудшаться. Поэтому здесь срочно нужно что-то менять». По его словам, Россия выразила озабоченность положением русскоязычного населения на востоке Украины.

«И, честно говоря, единственная территория, где страдают русскоязычные жители, - это область под контролем российских сил, - заявил дипломат. - Поэтому если есть другой способ обеспечить безопасность людей без присутствия там российских сил, это, возможно, было бы лучше для всех». По его словам, на переговорах в Минске представители США и России «договорились подумать о сценариях обеспечения безопасности, а также поговорили о политическом процессе».

США не претендуют на участие в «нормандском формате», а также не собираются заключать отдельные договоренности «через голову украинцев и за спиной европейцев», пообещал Волкер. Его не удивляет обеспокоенность России в связи с его заявлениями о том, что США пересматривают свою позицию по поводу предоставления Украине летального оборонительного оружия. «У россиян была возможность практически без сопротивления войти на территорию Украины, захватить ее часть и аннексировать Крым. Кончено, они будут обеспокоены тем, что Украина сможет лучше защищать себя. Учитывая, что на территорию Украины вторглись и часть ее была захвачена, вполне разумно, что украинцы хотят быть в состоянии лучше себя защищать», - объяснил он.

По мнению дипломата, Россия хотела удержать Украину как часть своей сферы влияния. «Но реальность такова, что вторжение и оккупация создали более националистическую, более сплоченную и более прозападную Украину. То есть все это оказалось не в интересах России. На самом деле это, возможно, им даже навредило», - считает он. Если ситуация ухудшится, она может превратиться в замороженный конфликт, но Волкер не думает, что кто-то этого хочет. «Полагаю, мы должны работать над тем, чтобы совместно решить эту проблему, чтобы Украина получила свою территорию назад и чтобы обеспечить безопасность украинских граждан», - заявил он.