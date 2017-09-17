Власти Одессы пообещали помощь семьям погибших при пожаре детей

Мэр Одессы Геннадий Труханов пообещал материальную помощь семьям погибших и пострадавших при пожаре в детском лагере «Виктория». Семьи погибших получат по 200 000 гривен и компенсацию всех расходов на похороны. Пострадавшим выделят по 100 000 гривен. Семьи остальных детей, которые находились в сгоревшем корпусе, получат по 20 000 гривен.

Труханов пообещал независимое и объективное расследование случившегося и ответственность для всех причастных. «Должны понести наказание абсолютно все», — заявил он, добавив, что не снимает ответственности и с себя.

Пожар в лагере «Виктория» произошел поздно вечером в пятницу. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание корпуса, в котором на момент возгорания находились 52 ребенка. Трое из них погибли, двое детей были госпитализированы.

По факту пожара и гибели детей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).