Число жертв пожара в детском лагере в Одессе выросло до трех

На месте пожара в детском лагере «Виктория» в Одессе обнаружены останки еще одного ребенка. Об этом сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции по Одесской области Руслан Форостяк в Facebook.

Таким образом, число погибших в результате пожара увеличилось до трех. Два ребенка остаются в больнице.

Пожар произошел поздно вечером в пятницу, двухэтажное деревянное здание лагеря полностью сгорело. В Одесской области объявлен траур.