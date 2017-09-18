Евгений Куйвашев вступил в должность губернатора Свердловской области

В понедельник в театре эстрады в Екатеринбурге состоялась церемония инаугурации губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сообщил корреспондент «Интерфакса».

Председатель избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников вручил Куйвашеву удостоверение губернатора и добавил, что выборы признаны состоявшимися и действительными.

Куйвашев произнес торжественную присягу, после чего спикер регионального законодательного собрания Людмила Бабушкина вручила ему символы губернатора Свердловской области.

На выборах в единый день голосования 10 сентября Куйвашев набрал 62,16% голосов избирателей после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий.