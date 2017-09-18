Максим Решетников вступил в должность губернатора Пермского края

Максим Решетников официально вступил в должность губернатора Пермского края, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы полпреда президента России в Приволжском федеральном округе.

Он был назначен врио губернатора Пермского края указом президента в феврале этого года, после отставки Виктора Басаргина. На выборах губернатора 10 сентября за кандидатуру Решетникова проголосовали 82,06% избирателей.

18 сентября в филармонии Перми состоялась церемония инаугурации губернатора.

«Решетников сегодня принял присягу не только перед правительством и депутатами, но и перед своими земляками, потому что он отсюда родом. Это очень большая ответственность, перед властями Прикамья стоят большие задачи», — сказал на мероприятии полпред президента в ПФО Михаил Бабич.