Пермский врио губернатора попросил Путина отменить закон о концентрации всех IT-компаний в «Сколково»

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников попросил президента Владимира Путина отменить новую законодательную норму, которая позволяет получать «сколковские льготы» только тем компаниям, которые физически присутствуют в «Сколково». Путин поручил профильным министерствам изучить вопрос.

Новый закон, позволяющий претендовать на «сколковские льготы» только тем компаниям, которые физически присутствуют в «Сколково», может вынудить региональные цифровые компании переехать. Об этом врио губернатора Пермского края Максим Решетников сообщил президенту Владимиру Путину, который в пятницу, 8 сентября, встречается с участниками информационно-коммуникационного кластера в Перми.

Путин поручил обсудить проблему с профильными министерствами — Минкомсвязи и Минэкономразвития. «Идея, может, и была разумная — сконцентрировать компании (в «Сколково»)», — пояснил президент. Но если результатом этой реализации этой идеи действительно окажется разрушение региональных цифровых кластеров — это не нужно, добавил Путин.