«Союзмультфильм» может стать резидентом Сколково

«Союзмультфильм» может получить статус резидента Сколково, сообщил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов на заседании коллегии Минэкономразвития, комментируя выступление на эту тему главы Ассоциации анимационного кино, генерального продюсера компании «Рики» Ильи Попова.

«Я был однажды свидетелем, когда [вице-премьер Аркадий Дворкович] докладывал премьеру [Дмитрию Медведеву] по поводу резидентства "Союзмультфильма" в Сколково», – сказал Шувалов. Сославшись на Дворковича, Шувалов сообщил, что Медведев «отнесся одобрительно в целом к идее [получения "Союзмультфильмом" статуса резидента Сколково]», но поскольку речь идет о государственном предприятии, то глава кабмина «попросил сделать так, чтобы потом это не тиражировалось и не превратилось в какую-то ширму для получения неоправданной выгоды».

«Поэтому он сейчас думает, как эту задачу решить, будет ее решать, так что, скорее всего, такое резидентство "Союзмультфильм" получит», – заключил Шувалов. По его словам, речь идет «и о творческой, и об IT-компании в одних руках».

В феврале правление киностудии «Союзмультфильм» возглавила бывший гендиректор «СТС медиа» Юлиана Слащева. В ее задачи «войдут стратегия и развитие киностудии, а также создание на ее базе Дома российской анимации, своеобразного технопарка для анимационных специалистов и небольших студий». В декабре 2016 г. студия покинула здание в Москве на Долгоруковской улице, которое занимала с 1946 г.