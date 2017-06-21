Юшваев поставил $500 млн на стартапы

Инвестиции в высокотехнологичные стартапы могут стать прорывом в будущее, считает Юшваев Валерий Левитин / Коммерсантъ

В понедельник, 19 июня, немецкий сервис по доставке еды из ресторанов Delivery Hero объявил о намерении провести IPO. Одним из участников сделки будет российский предприниматель, экс-совладелец «Вимм-билль-данна» Гаврил Юшваев, следует из проспекта сервиса. Сейчас у него 6% в Delivery Hero, в ходе размещения он продаст 0,88%. После IPO пакет бизнесмена составит 4,5% (будет проведена допэмиссия). Если компания разместится посередине объявленного ценового диапазона в 22–25,5 евро за акцию, Юшваев получит 32 млн евро. А весь его пакет будет оценен в 218 млн евро.

Как рассказал Юшваев «Ведомостям», он инвестировал в Delivery Hero довольно давно, «году в 2012–2013-м». Перед его первой сделкой Delivery Hero оценивалась в 90 млн евро. Сейчас для IPO на Франкфуртской фондовой бирже Delivery Hero оценена организаторами в 4,39 млрд евро. Предприниматель дважды инвестировал в сервис, вложив в него в общей сложности 122 млн евро, а также дважды продавал часть своего пакета. Максимальная доля Юшваева в Delivery Hero, по его словам, достигала около 24%. Его инвестиции в сервис уже окупились, говорит он.

Это не единственное вложение Юшваева в интернет-проекты: предприниматель инвестирует в зарубежные высокотехнологичные компании на протяжении нескольких лет. Причем всегда инвестирует как физлицо: «Я все налоги плачу в России». По словам Юшваева, за все время предпринимательской деятельности он заплатил НДФЛ на сумму более $250 млн.

Юшваев оценивает собственные инвестиции в высокотехнологичные компании примерно в $500 млн – это сопоставимо с половиной его дохода от продажи «Вимм-билль-данна» в 2011 г. американской PepsiCo. Российский Forbes оценивал состояние предпринимателя в 2017 г. в $1,2 млрд. Среди других бизнес-проектов Юшваева агрокомплекс «Горки-2», инвестиции в проекты Capital Group (например, $300 млн в строительство башни «Око» в «Москва-сити») и др. В 2015 г. структуры Юшваева продали 19,28% золотодобывающей компании Polyus Gold структурам Саида Керимова.

В 2015 г. Юшваев в составе консорциума инвесторов стал акционером американской биотехнологической компании Humacyte.

Также у него есть доля в главном конкуренте Uber на рынке США – сервисе заказа такси Lyft. По словам предпринимателя, он инвестировал в этот проект около $100 млн и заходил в него, когда компания уже вся оценивалась более чем в $4 млрд. Lyft всего лишь в 2,5 раза меньше Uber в CША, а это самый емкий рынок, объясняет логику инвестиции Юшваев.

Названий других стартапов он не раскрывает: «Когда будет ясен результат, тогда и расскажу».

К инвестициям в российские высокотехнологичные компании Юшваев, по его словам, пока присматривается: еще не сформировалась культура и рынок. Кроме того, продолжает он, в отличие от западных рынков в России нет еще большой прослойки среднего класса, на который и нацелены стартапы. Инвестиции в высокотехнологичные компании могут стать большим прорывом в будущем – так Юшваев объясняет свой интерес к ним.

Венчурные инвестиции – модное направление у крупных российских бизнесменов, отмечает управляющий партнер венчурного фонда Phystech Ventures Петр Лукьянов: это диверсификация основного бизнеса и, как правило, такие предприниматели стараются инвестировать в зарубежные стартапы.

Так, в 2015 г. председатель совета директоров группы «Сумма» Зиявудин Магомедов создал венчурный фонд Caspian VC Partners на $300 млн для вложений в стартапы, среди его инвестиций – Uber, Peek Travel, Diamond Foundry и Hyperloop Technologies. В Uber вкладывалась и L1 Михаила Фридмана ($200 млн в 2016 г.), и USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров.

Денег состоятельных лиц ждут и три недавно созданных фонда Российской венчурной компании и «Сколково» с общим капиталом свыше 6,6 млрд руб. Управляющие этими тремя фондами (которые работают в сфере IT, индустриальных технологий и биомедицины) будут заниматься привлечением капитала состоятельных лиц, минимальный взнос для которых составит 150 млн руб.

При этом при небольших суммах начальных инвестиций такие вложения позволяют получить доход, сопоставимый с поступлениями от основного бизнеса, и это также привлекает предпринимателей, рассуждает Лукьянов. В то же время это высокорискованные инвестиции, отмечает он: «Например, мы рекомендуем направлять на венчурные инвестиции не более 5–10% капитала».

Пресс-службы Delivery Hero и Lyft на запрос «Ведомостей» вчера не ответили.

В подготовке статьи участвовали Ирина Скрынник и Павел Кантышев