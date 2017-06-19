Сервис доставки еды Delivery Hero проведет IPO на $1 млрд Fabrizio Bensch / Reuters

Немецкий сервис доставки еды из ресторанов Delivery Hero оценен организаторами предстоящего первичного размещения акций (IPO) в 4,39 млрд евро, следует из сообщения сервиса. Компания планирует продать до 39 млн акций в ходе IPO, из которых 15 млн принадлежит Rocket Internet и другим совладельцам. Rocket Internet владеет примерно 35% Delivery Hero. Остальные акции, предложенные инвесторам, будут новыми и выпущены для сделки.

Диапазон цены акции Delivery Hero установлен в 22–22,5 евро, сказано в сообщении. Таким образом, всего Delivery Hero и ее акционеры при размещении по середине объявленного диапазона цены могут получить от IPO около 927 млн евро ($1,04 млрд), из них около 450 млн евро – сам сервис. Delivery Hero заявила, что планирует направить доход от сделки на выплаты по займам и развитие бизнеса.

Ожидается, что торги начнутся на Франкфуртской фондовой бирже 30 июня 2017 г. Основные организаторы сделки – Citigroup, Goldman Sachs Group и Morgan Stanley.

В ходе последнего раунда инвестиций в мае от Naspers сервис Delivery Hero был оценен в сумму около 3,5–4 млрд евро, сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с условиями той сделки. Сейчас у Naspers около 10% в сервисе доставки еды.

Delivery Hero основана в 2011 г. в Берлине и работает более чем в 40 странах в Европе, Латинской Америке, Азии и на Ближнем Востоке под брендами Lieferheld, Foodora, Foodpanda и др. Это уже четвертое IPO крупного сервиса доставки еды за последние годы – ранее размещение провели GrubHub, Just Eat и Takeaway.com, напоминает Financial Times.

На биржу без России Структура Delivery Hero – Foodpanda в конце 2016 г. договорилась о продаже 100% сервиса заказа и доставки еды Delivery Club, который работает в России, компании Mail.ru Group. Стоимость сделки составила $100 млн.

Рынок доставки еды очень конкурентный, отмечает Bloomberg: компании не жалеют трат на маркетинг, чтобы стать лидерами на рынке отдельных стран. Среди конкурентов Delivery Hero – Amazon, развивающий доставку продуктов питания день в день Amazon Fresh, и доставка еды из кафе и ресторанов Uber Eats.

Для Rocket Internet размещение Delivery Hero – первое с ее собственного IPO в 2014 г., напоминает FT. Акции Rocket Internet с тех пор снижались из-за опасений инвесторов, связанных с убытками ее портфельных компаний, и споров о том, как она оценивает такие вложения. Однако в последние месяцы котировки акций Rocket Internet восстанавливались на ожиданиях успешного IPO Delivery Hero, отмечает Bloomberg.