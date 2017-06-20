Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4345 от 20.06.2017 под заголовком: Target Global заказал еды

Сервис по доставке еды Foodfox привлек $5 млн на развитие

Среди инвесторов – венчурный фонд Target Global и сооснователь Carprice Александр Черняк

Венчурный фонд Target Global вместе пулом инвесторов вложили $5 млн в премиальный сервис по доставке еды Foodfox, следует из совместного заявления сторон. Фонд вложил «не более трети всей суммы», отметил партнер Target Global Александр Фролов-младщий (см. врез). В настоящем раунде инвестиций участвовал и сооснователь Carprice Александр Черняк, добавил представитель Foodfox и подтвердил бизнесмен, не раскрыв размера вложений.

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