Статья опубликована в № 4345 от 20.06.2017 под заголовком: Target Global заказал еды
Сервис по доставке еды Foodfox привлек $5 млн на развитие
Среди инвесторов – венчурный фонд Target Global и сооснователь Carprice Александр Черняк
- Алина Дидковская
- / Ведомости
В этом году рынок доставки вырастет, правда, у потребителей есть большие вопросы к сервису: время ожидания, еда холодная, упаковка неудобная, курьеры невежливы
Максим Стулов / Ведомости
Венчурный фонд Target Global вместе пулом инвесторов вложили $5 млн в премиальный сервис по доставке еды Foodfox, следует из совместного заявления сторон. Фонд вложил «не более трети всей суммы», отметил партнер Target Global Александр Фролов-младщий (см. врез). В настоящем раунде инвестиций участвовал и сооснователь Carprice Александр Черняк, добавил представитель Foodfox и подтвердил бизнесмен, не раскрыв размера вложений.
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