Сервис по доставке еды Foodfox привлек $5 млн на развитие

Статья опубликована в № 4345 от 20.06.2017 под заголовком: Target Global заказал еды

В этом году рынок доставки вырастет, правда, у потребителей есть большие вопросы к сервису: время ожидания, еда холодная, упаковка неудобная, курьеры невежливы Максим Стулов / Ведомости

Венчурный фонд Target Global вместе пулом инвесторов вложили $5 млн в премиальный сервис по доставке еды Foodfox, следует из совместного заявления сторон. Фонд вложил «не более трети всей суммы», отметил партнер Target Global Александр Фролов-младщий (см. врез). В настоящем раунде инвестиций участвовал и сооснователь Carprice Александр Черняк, добавил представитель Foodfox и подтвердил бизнесмен, не раскрыв размера вложений.