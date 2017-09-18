Число иностранных покупателей недвижимости на Кипре растет, в том числе желающих получить гражданство

По данным департамента землепользования и топографии, в августе недвижимое имущество приобрели 75 иностранных покупателей, что на 34% больше, чем в августе прошлого года. За первые восемь месяцев 2017 г. число иностранцев, привлеченных программой предоставления гражданства Кипра в обмен на инвестиции и купивших недвижимость на острове, выросло на 4,2% в годовом выражении и составило 618 человек, сообщил департамент.

Как сообщила в воскресенье британская газета The Guardian, правительство Кипра в этом году выдало более 400 паспортов по программе предоставления гражданства в обмен на инвестиции. А общая сумма средств, привлеченных в рамках программы, запущенной в 2013 г. после финансового и экономического кризиса на Кипре, приближается к 5 млрд евро, пишет Guardian со ссылкой на осведомленного источника. Из них 500 млн евро было вложено в гособлигации Кипра, 0,5 млн евро внесено на депозиты в кипрских банках (оба этих варианта исключены из последней версии программы), 700 млн евро потрачено на приобретение кипрских компаний. Основная часть суммы пришлась на инвестиции в недвижимость: в рамках программы в нее необходимо вложить от 2 млн евро.

За четыре года действия программы по ней было выдано около 2000 паспортов, говорил весной агентству Bloomberg министр финансов Кипра Харрис Георгиадес. По данным правительства, писало тогда агентство, программа помогла привлечь около 4 млрд евро.