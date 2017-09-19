Песков назвал кредит США для Украины вопросом двусторонних отношений

Кредит США Украине лежит в плоскости двусторонних отношений двух стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«[Президент Украины Петр] Порошенко также говорил о летальных вооружениях. Подобное решение, конечно же, не будет способствовать урегулированию конфликта на юго-востоке Украины», – подчеркнул он. Песков добавил, что российские власти, в том числе Владимир Путин, неоднократно озвучивали эту позицию.

Что касается кредита, то Песков отметил, что «это заявление Порошенко, каких-либо заявлений американской стороны мы не слышали на этот счет».

Порошенко ранее сообщил об одобрении сенатом США проекта военного бюджета на 2018 г., предполагающего выделение Киеву $500 млн. «Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства, как радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны», – написал Порошенко на своей странице в Facebook.