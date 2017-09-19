Порошенко сообщил об одобрении Сенатом США поставок на Украину вооружений на $500 млн

Президент Украины Петр Порошенко сообщил об одобрении Сенатом США проекта военного бюджета на 2018 г., предполагающего выделение Киеву $500 000 млн. «Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства как радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны», - написал Порошенко на своей странице в Facebook. Общий оборонный бюджет США составляет $700 млрд.

Украинский президент особенно подчеркнул, что это произошло в преддверии его встречи с президентом США Дональдом Трампом. Вопрос о поставках вооружений на Украину поднимался еще в ходе его предыдущего визита в США – в июне. Тогда Порошенко заявлял, что физически поставки могут начаться уже в текущем финансовом году.

В августе телеканал NBC сообщал о рекомендациях Пентагона в адрес Белого дома поставить на Украину высокотехнологичные противотанковые ракеты «для помощи в борьбе с Россией» Речь шла о ракетах Javelin стоимостью порядка $50 млн.