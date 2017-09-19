Трамп хочет создать самую мощную армию в истории

Президент США Дональд Трамп пообещал, что при нем американская армия станет самой мощной за всю свою историю.

«Вскоре наша армия будет самой сильной за всю свою историю», - заявил он, выступая во вторник на Генассамблее ООН.

Трамп пояснил, что это станет возможным благодаря массивным инвестициям в сферу обороны.

Ранее сообщалось, что американский сенат поддержал законопроект, предполагающий оборонные расходы на 2018 финансовый год в размере практически $700 млрд. Теперь этот документ рассмотрят в палате представителей.

«На посту президента я буду в первую очередь думать об интересах Америки. Подобным образом должны заботиться о своих странах все мировые лидеры», - завил Трамп.

Он отметил, что странам нужно работать вместе, чтобы «обеспечить мирное будущее».