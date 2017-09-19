Взрыв газа произошел в жилом доме Петербурга

В Санкт-Петербурге в жилом доме Калининского района произошел взрыв газо-воздушной смеси, спасатели эвакуировали более 40 человек. Причины взрыва устанавливаются, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по городу.

«На втором этаже жилого дома 16 корпус 1 по улице Демьяна Бедного произошел хлопок. Его точную причину выясняют дознаватели», - уточнили в ведомстве.

«Проводится обследование строительных конструкций в подъезде. По его итогам совместно с районной администрацией будет приниматься решение о том, насколько безопасно возвращаться в дом эвакуированным», - добавили в МЧС.