На пострадавшем от урагана химзаводе в Техасе произошли взрывы

На химическом заводе компании Arkema в Кросби (Техас) произошли два взрыва, сообщает AFP со ссылкой на очевидцев.

По данным управления шерифа округа Харрис, на территории которого расположен завод, один сотрудник химзавода госпитализирован с симптомами отравления угарным газом. Девять человек обратились к врачам в качестве меры предосторожности.

Компания Arkema ранее предупреждала о большой вероятности возгорания или взрыва на затопленном химическом заводе в Кросби. Из-за наводнения, вызванного ураганом «Харви», на предприятии обесточены системы охлаждения химикатов. Представитель компании отметил, что предотвратить взрывы невозможно.

Завод находится в 40 км к северо-востоку от Хьюстона. Он производит пероксиды, которые используются в изготовлении пластиков, полистирола, красок и др. 29 августа Arkema эвакуировала с предприятия всех остававшихся там работников, власти округа Харрис эвакуировали население с территории радиусом 2,4 км вокруг завода.

Федеральное управление гражданской авиации США запретило полеты над заводом Arkema из-за риска взрыва.