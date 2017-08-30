Ураган «Харви» можеть стать вторым по размерам ущерба в истории США

Обрушившийся на Техас ураган «Харви» может войти в тройку самых «дорогих» природных катастроф в современной истории США, сообщает Financial Times. По предварительным оценкам Moody’s Analytics, ущерб от него достигнет $50-75 млрд. В этом случае по масштабу разрушений он может обойти ураган «Сэнди», от которого в 2012 г. пострадали Нью-Йорк и другие города Восточного побережья США. Согласно Munich Re урон от «Сэнди» составил $69 млрд. Но самым разрушительным должен остаться ударивший в 2005 г. по Новому Орлеану ураган «Катрина». Урон от него Munich Re оценивает в $125 млрд.

При этом львиную долю нанесенного «Харви» ущерба, вероятно, придется возмещать налогоплательщикам, отмечает FT. Дело в том, что у многих местных жителей нет страховки от наводнений. Поэтому в этот раз страховщики не должны понести больших убытков. Также в США есть Национальная программа страхования от наводнений (NFIP), но она защищает только шестую часть домов в округе, в котором находится Хьюстон, утверждает аналитик Janney Montgomery Ларри Гринберг.