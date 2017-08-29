Ураган «Харви» проверит сланцевых добытчиков на прочность
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Тропический шторм «Харви» стал самым сильным в Техасе за последние полвека. Из-за него пришлось приостановить значительную долю добычи сланцевой нефти в штате; производство нефти в США сократилось на 15%.
Шторма такой силы не было в штате с тех пор, как около 10 лет назад началась сланцевая революция. Теперь главный вопрос в том, как быстро сектор сможет восстановиться.
Перед тем как ураган в пятницу обрушился на побережье, многие крупные производители сланцевой нефти на месторождении Eagle Ford на юге Техаса прекратили работу на своих нефтяных и газовых скважинах. По первоначальным оценкам, добыча сократилась на 400 000-500 000 баррелей в день. Когда вызванные ураганом разрушения стали лучше понятны, некоторые аналитики подсчитали, что была приостановлена значительная, если не бóльшая, часть добычи на Eagle Ford, составляющая 1,4 млн баррелей в день.
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