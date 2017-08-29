МЭА: ураган «Харви» не вызовет дефицита нефтепродуктов в США

Рекордные запасы нефти и нефтепродуктов в США смягчат последствия урагана «Харви», который вызвал остановку некоторых добычных и перерабатывающих мощностей в Техасе, США. Пока необходимости в использовании аварийных запасов нефти нет, сообщил Reuters руководитель нефтяного управления Международного энергетического агентства (МЭА) Нил Аткинсон.

«Мы знаем о том, что работу приостановили несколько НПЗ и кое-где приостановлена добыча. Но мы не знаем, как надолго эти производства будут остановлены», - сказал он.

МЭА и минэнерго США пристально следят за ситуацией, продолжают оценивать ущерб, сказал он, напомнив, что МЭА как межправительственная организация отвечает за распределение аварийных запасов топлива в случае войны или стихийных бедствий. «Если дефицит топлива станет продолжительным, мы будем действовать», - сказал он.

Текущие коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в США оцениваются в 1,3 млрд баррелей, по данным МЭА. США потребляют около 20 млн баррелей нефти в сутки, из которых примерно половину составляет бензин.

Ранее стало известно, что «Харви» остановил добычу на нескольких платформах в Мексиканском заливе, она снизилась примерно на 22%. Результатами прошлых крупных штормов стал рост цены нефти на 4–6%. Во время урагана «Катрина» рост цен на бензин достигал 70%, а дефицит топлива сохранялся в течение нескольких дней.