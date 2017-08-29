Власти Техаса сообщили о девяти жертвах урагана «Харви»

На вторую половину дня понедельника число жертв ураган «Харви» в Техасе достигло девяти человек, сообщили Тhe Washington Post в администрации штата. Среди погибших - семья из двоих взрослых и четверых детей, которые утонули в автомобиле, который унесло наводнением, сообщает Reuters. Обильные дожди, вызванные ураганом, продолжаются, чиновники не исключают, что количество жертв может возрасти. По прогнозу синоптиков, на отдельные районы Техаса и Луизианы к четвергу может выпасть еще до 20 дюймов (508 мм) дождя. За минувшие дни на Техас выпало уже больше годовой нормы осадков. Государственная метеорологическая служба США уже назвала наводнение в Техасе беспрецедентным.

Из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек. Команды полиции и береговой охраны спасли из затопленных домов более 3000 человек, некоторых снимали с крыш вертолетами. В спасательной операции и эвакуации населения участвуют тысячи сотрудников полиции, спасателей, нацгвардейцев и добровольцев.

ExxonMobil сообщила, что из-за наводнения получил повреждения нефтеперерабатывающий завод под Хьюстоном, в Бэйтоне, здание частично ушло под воду до крыши и в атмосферу могли попасть вредные химические веществ. В компании рассчитывают, что утечка прекратится в пятницу, и принимают меры по минимизации ущерба. Этот НПЗ - один из десяти, расположенных вдоль побережья Техаса, которые вынуждены были закрыться из-за урагана, отмечает CNN.

Президент США Дональд Трамп уже подписал указ о признании Техаса и Луизианы зоной стихийного бедствия, этот статус облегчает предоставление территориям экстренной помощи, в том числе финансовой. Глава государства собирается посетить Техас 29 августа.