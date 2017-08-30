Эксперты спрогнозировали влияние урагана «Харви» на ВВП США

Рост ВВП США в III квартале может снизиться на 0,2 п. п. из-за последствий урагана «Харви», но масштабные государственные инвестиции в восстановление компенсируют это снижение уже в IV квартале, пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков. «Получается, что в долгосрочной перспективе последствия урагана для ВВП будут минимальными», - говорит старший экономист Школы бизнеса и экономики имени Ферманяна Линн Ризер.

До урагана экономисты в среднем ожидали увеличения ВВП США в июле - сентябре на 2,5% в пересчете на годовые темпы и роста на 2,4% в октябре - декабре.

Оценки ущерба, нанесенного в результате наводнений и ураганных ветров, пока являются предварительными и колеблются от $43 млрд до $100 млрд. Стихия в той или иной степени затронула порядка 500 000 человек.

Профессор экономики в Университете Техаса в Эль-Пасо Томас Фуллертон отмечает, что американские компании входят в число мировых лидеров по уровню застрахованности активов и поэтому экономическая активность в США восстанавливается быстрее, чем в большинстве других стран.