В расследовании нападения на Ляскина появилась версия инсценировки

Задержанный по подозрению в нападении на руководителя московского штаба Навального Николая Ляскина на допросе заявил, будто потерпевший дал ему денег за инсценировку этой атаки. Это говорится в заявлении ГУ МВД Москвы. Ляскин сообщил, что его ударили по голове железной трубой, 15 сентября вечером и в тот же день подал заявление в полицию. По факту было возбуждено дело о хулиганстве. О задержании подозреваемого стало известно 19 сентября.

«В своих показаниях задержанный пояснил сотрудникам полиции, что с пострадавшим он был ранее знаком. На вопрос об обстоятельствах знакомства пояснил, что оно произошло в штабе, которым пострадавший руководит. О данной организации и возможности заработать в качестве ее волонтера подозреваемый узнал посредством интернет-ресурсов, после чего прибыл в Москву, - говорится в сообщении на сайте главка. - Задержанный также пояснил, что лично общался с пострадавшим около часа. В ходе указанного разговора мужчина рассказал пострадавшему о желании заработать, на что последний предложил ему инсценировать за вознаграждение нападение на двух человек, одним из которых был сам пострадавший».

По утверждению МВД, допрошенный заявил, что Ляскин предложил ему 150 000 руб. за инсценировку нападения, предложение его заинтересовало. «В качестве задатка пострадавший передал задержанному 10 000 руб.», - сообщает управление.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ляскин в интервью «Дождю» назвал эти показания бредом. По его словам, сотрудники полиции в связи с заявлениями допрошенного к нему пока не обращались.

«Неудивительно, что Ляскина вчера продержали до 22 часов, но задержанного ему так и не показали и опознания не было», - прокомментировал ситуацию сам Алексей Навальный. «Это вам, кстати, ответ на вопрос: будут ли власти искать участников нападений на оппозицию. Не только не будут, но обернут всё вот так», - считает он.