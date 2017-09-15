В Москве совершено нападение на главу штаба Алексея Навального

Неизвестный мужчина напал на руководителя столичного штаба оппозиционера Алексея Навального Николая Ляскина. Об этом сам Ляскин написал в Twitter.

«Ударил несколько раз железной трубой. И убежал», - уточнил он.

Глава штаба Навального Леонид Волков написал в Twitter, что нападение на Ляскина произошло недалеко от московского штаба, расположенного на улице Гиляровского (метро «Проспект мира»). Два раза его ударили сзади по голове. «Вызвали скорую и полицию, он в сознании, живой», — уточнил Волков.

«Медиазоне» Ляскин рассказал, что один удар пришелся по голове, второй — по плечу. «У меня на голове огромная шишка», — добавил он.