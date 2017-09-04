Мосгорсуд признал законным штраф Навальному за «агитационный субботник»

Мосгорсуд признал законным назначенный Алексею Навальному административный штраф в размере 300 000 руб. за повторное нарушение правил организации публичных мероприятий, передает корреспондент «Интерфакса».

«Суд постановил: постановление Симоновского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты – без удовлетворения», – говорится в решении суда.

3 августа Симоновский суд Москвы признал Навального виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП России (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и назначил ему наказание в виде административного штрафа на сумму 300 000 руб.

Поводом для административного наказания стал «агитационный субботник», который проводили соратники Навального 8–9 июля. Тогда волонтеры раздавали прохожим различную агитационную продукцию - это часть кампании в поддержку допуска Навального к выборам президента, говорил ранее руководитель федерального штаба оппозиционера Леонид Волков. Судья посчитал, что оппозиционер и его соратники призывали граждан к участию в несанкционированной акции.

В середине августа защита оппозиционера обжаловала назначенный судом штраф.