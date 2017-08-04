Испытательный срок Навальному по делу «Ив Роше» продлили на год

Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и продлил оппозиционеру Алексею Навальному испытательный срок по делу «Ив Роше» на год, передает ТАСС.

«Суд постановил удовлетворить представление ФСИН и продлить испытательный срок Навальному на один год - до 30 декабря 2020 г.», - огласила решение судья Светлана Туманина.

Навальный 12 июня совершил правонарушение, предусмотренное ч. 8 ст. 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка проведения митингов»). Симоновский районный суд Москвы приговорил оппозиционера к административному аресту на 25 суток.

3 августа суд признал Навального виновным по той же статье и назначил ему 300 000 руб. штрафа. В целях предупреждения совершения со стороны оппозиционера повторных правонарушений уголовно-исполнительной инспекцией Москвы в суд было направлено представление о продлении ему испытательного срока на один год - всего до шести лет.