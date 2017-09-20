Володин похвалил депутатов за посещаемость пленарных заседаний

Пленарное заседание Госдумы 20 сентября стало первым, на котором нет отсутствующих без уважительной причины. Как передает ТАСС, это заметил спикер палаты Вячеслав Володин. Он поздравил депутатов с этим новым успехом в борьбе за дисциплину и ответственное отношение к работе.

После регистрации оказалось, что в зале пленарных заседаний присутствуют 422 депутата из 450. «Кворум есть», - констатировал Володин. Он отметил, что те, кто отсутствует, находятся либо на больничном, либо в командировках, «в составе делегаций, исполняют полномочия членов Совета Думы».

Володин начал бороться за укрепление дисциплины среди депутатов вскоре после того, как занял пост спикера после избрания Думы седьмого созыва. В октябре 2016 г. Дума внесла в регламент поправки, запрещающие депутатам голосовать за друга по доверенности. Также был сокращен перечень уважительных причин для пропуска заседания Госдумы. За пропуски без уважительных причин депутатов штрафуют. Вместо двух недель в месяц для пленарных заседаний теперь отводится три, отдельная неделя для работы в комитетах отменена - работу в комитетах приходится совмещать с пленарными заседаниями, продолжительность которых увеличилась.

Вскоре депутаты начали жаловаться, что им не хватает одной недели для работы с избирателями в регионах, а 8 декабря коммунистки Тамара Плетнева и Вера Ганзя высказывались, что из-за затянувшегося до 8 вечера пленарного заседания они не успеют приготовить дома ужин и накормить мужей, а в зале душно и плохое освещение. Секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов посоветовал им сдать мандаты. Также в первые дни работы Думы нового созыва СМИ отмечали, что лифты в корпусах парламента перегружены, так что депутатам и чиновникам приходится ходить по лестницам.