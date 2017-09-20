У ТЦ «Москва» пресечена массовая стычка с гастарбайтерами

Полицейские пресекли массовую стычку с участием 50 гастарбайтеров около торгового центра «Москва», передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Пресечена попытка устроить массовую стычку у торгового центра "Москва". Причиной конфликта послужило то, что сотрудники службы охраны торгового центра побили грузчика, трудового мигранта», — спояснил источник. По его словам, около 50 человек собрались у входа в торговый центр, желая устроить драку с охранниками ТЦ.

Приехавшие на вызов сотрудники полиции пресекли попытку устроить массовую драку и задержали участников конфликта.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт пресечения попытки бытового конфликта на Тихорецком бульваре возле торгового центра. В ведомстве не назвали точное число задержанных, доставленных в отдел для разбирательств.