На Чернобыльской АЭС не хватает места для захоронения радиоактивных отходов

Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения пожаловалась на нехватку места для захоронения переработанных радиоактивных отходов на Чернобыльской АЭС.

На данный момент на АЭС накоплено около 20 000 кубометров жидких радиоактивных отходов. Они находятся в емкостях двух существующих хранилищ. По мнению специалистов, их переработка будет длиться 29 лет.

Количество упаковок радиоактивных отходов, которые необходимо захоронить, после переработки превысит 300 000. На данный момент хранилище на комплексе производств «Вектор» рассчитано только на 70 000.

Ранее сообщалось, что власти Украины хотят отдать территорию Чернобыльской АЭС под привлекательный инвестпроект.