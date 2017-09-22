Полиция отпустила под подписку подозреваемого в нападении на Ляскина

Полиция освободила под подписку о невыезде Алексея Щербакова, задержанного по подозрению в нападении на руководителя московского штаба Алексея Навального Николая Ляскина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

«С Щербакова взята подписка о невыезде, и его отпустили из отделения полиции, так как прошло 48 ч с момента задержания», — сказал собеседник агентства.

Нападение на Ляскина было совершено 15 сентября, его ударили тяжелым предметом по голове. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). В ходе процедуры опознания Ляскин не смог однозначно указать на Щербакова.