Никосия готова возобновить переговоры об объединении Кипра

Хотя последний раунд переговоров об объединении Кипра, проходивших под эгидой ООН, провалились в июле этого года, Никосия готова возобновить диалог. Об этом заявил президент Республики Кипр Никос Анастасиадис, обращаясь к Генеральной ассамблее ООН 21 сентября.

«Я в очередной раз призываю Турцию и наших соотечественников турок-киприотов понять: только с помощью взаимного уважения и компромиссов <…> мы можем достичь урегулирования, которое будет жизнеспособно в долгосрочной перспективе. Урегулирования, где не будет ни победителей, ни проигравших, где все главные вопросы и требования обеих общин будут удовлетворены с максимальным уважением. Для Кипра это единственный способ раскрыть свой потенциал и в полной мере использовать преимущества своего географического положения», – сказал президент.

Основным камнем преткновения на летних переговорах стал вопрос о выводе с острова турецких войск: в северной части острова расквартирован 30 000-ный контингент.

Анастасиадис последовательно заявляет о готовности продолжать прикладывать усилия для достижения взаимовыгодных соглашений. Два сообщества Кипра могут объединиться и жить вместе, «если ни греков-киприотов, ни турок-киприотов не заставлять обслуживать третьи стороны», сказал он в августе. Каждая из сторон должна уважать национальную идентичность и культурные традиции другой, поскольку у них будет «один дом – Кипр», отметил Анастасиадис.

Возможную новую конференцию по урегулированию кипрского вопроса должна предварять «тщательная и основательная подготовка», чтобы избежать еще одного провала, заявил президент Кипра на Генассамблее ООН.