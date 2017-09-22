СМИ: яхту с россиянами выбросило на скалы на Пхукете

Парусную лодку, на борту которой находилась пожилая пара россиян, выбросило на скалы у острова Пхукет в Таиланде. Об этом информирует в пятницу интернет-портал Phuket News.

Инцидент произошел на пляже Свободы к югу от Патонга, на западном побережье Пхукета. По информации туристической полиции острова, в настоящий момент граждане России в безопасности. При этом сотрудники правоохранительных органов отказались раскрыть другие подробности.

Ранее МИД России назвал Пхукет лидером по количеству аварий со смертельным исходом в Таиланде. В ведомстве призвали российских граждан учитывать этот факт при планировании поездки в страну.