«Коммерсантъ» сообщил о подготовке новой серии губернаторских отставок

Досрочные отставки глав регионов могут последовать уже в начале этой недели, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близких к администрации президента собеседников. В их числе называют губернаторов Ивановской, Самарской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской, Омской областей, а также глав Ненецкого автономного округа (НАО), Красноярского и Алтайского краев. Не исключено, что изменения затронут один-два северокавказских региона, где губернаторов выбирают заксобрания из представленных президентом кандидатур.

С большой долей вероятности на этой неделе может произойти отставка Николая Меркушкина с поста губернатора Самарской области – «по состоянию здоровья», отмечают собеседники. В качестве возможного врио губернатора рассматриваются гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров, депутат Госдумы от Самарской области Владимир Гутенев, а также сенатор Дмитрий Азаров.

Председатель совета директоров ОПК «Оборонпром» Сергей Сокол на этой неделе может покинуть свой пост в связи с новым назначением, отмечают собеседники издания, напоминая, что он – давний участник негласного кадрового резерва. Ранее его фамилию называли в качестве возможного кандидата на руководящие должности Тувы и Алтая, в 2009 г. он недолго был врио главы Иркутской области. При этом дольше всего он работал в Красноярском крае, где стал победителем на думских праймериз «Единой России» в 2016 г. Эти разговоры сопровождают слухи о возможной отставке красноярского губернатора Виктора Толоконского.

Последняя серийная отставка губернаторов состоялась в феврале 2017 г., когда в течение нескольких дней сменились главы пяти регионов: Новгородской, Рязанской областей, Пермского края, Карелии и Бурятии.

Времени на новые кадровые решения осталось крайне мало, поскольку с декабря начнется президентская избирательная кампания, отмечает издание.