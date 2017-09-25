Генпрокуратура назвала Москву самым криминальным регионом

Наибольшее число преступлений, совершенных с января по июнь 2017 г., зафиксировано в столичном регионе, сообщается в отчете Генпрокуратуры. В Москве этот показатель составил 71 961, а в Московской области – 43 668. Третьим по числу совершенных преступлений стал Краснодарский край – 33 492. В топ-5 также вошли Челябинская область – 33 332 и Башкирия – 29 533. Следующие пять мест заняли Ростовская, Тюменская, Свердловская, Кемеровская области и Татарстан. Самым спокойным регионом, судя по статистике, стала Чукотка, где было зарегистрировано 52 преступления.

Всего за это время в Росси было зарегистрировано 1,030 млн преступлений, что на 12,9% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Наибольшее снижение зафиксировали в Вологодской области – на 30,1%, а в Карелии – на 27,2%. При этом в Чечне рост преступлений составил 17,6%, а в Туве – на 16%.

В процентном соотношении среди совершенных преступлений преобладают кражи, на них приходится 36,6%, на мошенничество – 10,7%, на преступления в сфере оборота наркотиков – 10,2%, на грабежи и разбой – 3,2%, на преступления, связанные с причинением легкого вреда здоровью, – 2,8%, на убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 1,9%. Еще 33,5% отнесено к категории «прочее».