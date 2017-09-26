Ирину Яровую назвали кандидатом в губернаторы Мурманской области

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая может стать губернатором Мурманской области, сообщает FlashNord со ссылкой на источник в руководстве думской фракции «Единая Россия» и еще на двух депутатов Думы. По словам одного из них, с Яровой уже прошли консультации о возможной смене работы. «Она возглавляет список из трех претендентов на пост губернатора этого региона», – цитирует FlashNord. Получить комментарий самой Яровой агентству не удалось.

Помощник Яровой сообщила РБК, что эта информация не соответствует действительности, и отказалась от дальнейших комментариев.

Недавно Мурманскую область различные СМИ называли в числе регионов, где уже в ближайшее время может смениться руководство. О возможной досрочной отставке губернатора Марины Ковтун сообщали в том числе источники FlashNord, «Коммерсанта» и «Ведомостей». Сама Ковтун 22 сентября заявила, что «фейки» не комментирует, поскольку у нее «другая работа». Она напомнила, что ее полномочия истекают в сентябре 2019 г., сейчас она и ее команда работают «в штатном режиме».