Губернатор Мурманской области снова опровергла слухи о возможной отставке

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун не подтверждает информацию о возможном уходе в отставку, сообщила ТАСС пресс-секретарь чиновницы Анна Булатова. По ее словам, Ковтун «сейчас находится в плановой рабочей поездке в Москве, где в том числе принимала участие в работе Госсовета по Арктике».

25 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщил, что уже на этой неделе могут начаться досрочные отставки руководителей регионов. Марину Ковтан газета назвала среди кандидатов на увольнение. Кадровые перестановки источники издания считают возможными в Ивановской, Самарской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской, Омской областях, Ненецком автонономном округе, Красноярском и Алтайском краях.

Сама губернатор в Twitter 22 сентября написала, что «фейки» не комментирует, у нее «другая работа». Она напомнила, что ее полномочия истекают в сентябре 2019 г., сейчас она и ее команда работают «в штатном режиме».