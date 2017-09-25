В Красноярской администрации не знают о заявлении губернатора об отставке

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский не писал заявление об отставке, сообщили источники «Интерфакса» в администрации региона. По их словам, он в понедельник «работает в Красноярске», у него запланированы встречи и совещания. В пресс-службе губернатора отказались комментировать «слухи».

О том, что Толоконский уже написал заявление об отставке, 24 сентября сообщило «Сиб.фм» со ссылкой на источник в администрации Красноярского края. По его словам, губернатор принял это решение после встречи с руководством страны.

«Коммерсантъ» назвал Толоконского в числе губернаторов, которые могут оставить должности в ближайшие дни. Источники газеты, близкие к Кремлю, говорят, что досрочные отставки могут начаться с этой недели. Среди кандидатов на отставку называют губернаторов Ивановской, Самарской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской, Омской областей, а также глав Ненецкого автономного округа (НАО), Красноярского и Алтайского краев. Источник газеты в правительстве Красноярского края назвал информацию о возможной отставке Толоконского слухами, которые распространяются в отсутствие новостей. Возможным преемником Толоконского «Коммерсантъ» назвал нынешнего председателя совета директоров ОПК «Оборонпром» Сергея Сокола. Корпорацию решено ликвидировать, источники газеты, близкие к отрасли, спорят только о том, какой регион Соколу доверят.