Яровая внесла в Думу законопроект об усилении контроля за использованием бюджетных средств

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла в палату законопроект об усилении контроля за использованием бюджетных средств на региональном и местном уровнях. Как сообщили ТАСС в пресс-службе депутата, она предлагает, в частности, дать муниципалитетам право делегировать полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на региональный уровень.

«В первую очередь законопроект направлен на повышение качества аудита, потому что передача полномочий с муниципального на региональный уровень – это возможность привлечь максимально профессионально подготовленных специалистов по контролю за целевым и эффективным использованием бюджетных средств на местном уровне», – объясняет сама Яровая. Она считает, что это «позволит исключить формальный подход и избыточные траты муниципального бюджета на содержание контрольных органов, что особо актуально для удаленных и малонаселенных муниципалитетов».

Поправки также предполагают введение обязательного информирования правоохранителями региональных законодателей о результатах доследственных проверок и принятых решениях по материалам, переданным контрольно-счетным органом субъекта Федерации. Такое правило уже действует на федеральном уровне. «Это означает, что по всем материалам, по которым будет проводиться доследственная проверка, будет осуществлен дополнительный – не только парламентский, но и публичный контроль, потому как деятельность органов законодательной власти носит публичный характер», – цитирует ТАСС разъяснения автора поправок.

«Что особенно важно, мы актуализируем вопрос ответственности за нарушения, допущенные при расходовании бюджетных средств. Полагаю, что для регионов и муниципалитетов вопрос эффективного использования бюджетных средств – вопрос номер один, который требует ответственного и пристального внимания», – заключила Яровая.