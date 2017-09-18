Правительство подготовит постановление о поэтапном введении пакета Яровой в ноябре

Постановление правительства о поэтапном введении в действие антитеррористического пакета законов будет подготовлено в ноябре, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Мы можем это сделать нормами постановления правительства, без поправок [поэтапное введение в действие "пакета Яровой"] в закон, мы это сейчас обсуждаем. В ближайшее время готовятся документы, по-моему, там срок – ноябрь», – сказал он.

Пакет антитеррористических поправок авторства Ирины Яровой и Виктора Озерова, принятый летом прошлого года, обязывает российских операторов связи и интернет-провайдеров начиная с июля 2018 г. хранить трафик клиентов до шести месяцев. Окончательные параметры хранения – сроки и типы трафика, которые нужно будет хранить, – должно определить правительство, но пока этого не сделано.

По уточненной оценке РСПП, затраты операторов на исполнение закона к 1 января 2019 г. должны составить 17,583 трлн руб. Это больше чем в 15 раз превышает общий годовой доход российских операторов, который, по данным Минкомсвязи, составил в 2016 г. 1,113 трлн руб.