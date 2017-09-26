Путин поздравил Меркель с победой на выборах

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил канцлера ФРГ Ангелу Меркельс победой на выборах в Бундестаг и выразил готовность к продолжению сотрудничества двух стран.

По итогам обработки 100% бюллетеней в парламент Германии прошли шесть партий. Победу одержал Христианско-демократический союз Германии (ХДС) – 33%, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набрала 20,5%, на третьем месте оказалась ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ) – 12,6%, далее – Свободная демократическая партия Германии – 10,7%, левые – 9,1% и «Зеленые» – 8,9%. Остальные партии не преодолели 5%-ный барьер.