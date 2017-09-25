Песков назвал внутренним делом ФРГ результат «Альтернативы для Германии» на выборах

В Кремле назвали внутренним делом Германии результат право-популистской партии «Альтернатива для Германии» («АдГ»), которая набрала на выборах в бундестаг больше 12%. Как передает ТАСС, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков напомнил, что президент России «всегда отмечает, что в Москве всегда с уважением относятся к голосу избирателей в той или иной стране и не считают возможным каким-либо образом результаты этого волеизъявления комментировать».

На вопрос о перспективах правых партий в России Песков ответил, что ресурс их влияния на электорат минимален. По его оценке, «внутриполитическая партийная раскладка» является достаточно стабильной: есть партия «Единая Россия», занимающая абсолютно лидирующие позиции, есть партии в парламентской оппозиции и непарламентские партии.

Кремль анализирует результаты выборов в Германии, Путин выскажет свою оценку, когда будут формализованы все данные, сказал также Песков. В дальнейшем Кремль будет внимательно следить за формированием коалиционного правительства. «Мы будем очень внимательно отслеживать. Германия является важным партнером России в плане торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Поэтому все, что там происходит, представляет для нас большой, особенный интерес», - сказал он.

Между тем, в Совете Федерации уже выразили надежду на полное восстановление отношений России и ФРГ. Первый зампред комитета палаты по международным делам Владимир Джабаров сказал ТАСС, что можно поздравить канцлера Ангелу Меркель с победой. «Надо признать, что немцы вообще народ консервативный. В принципе, Германия на экономическом подъеме: кроме миграционных проблем, особо других сложных ситуаций не наблюдается в этой стране; я думаю, это и повлияло. Могло быть поражение и более чувствительным, если бы экономика стагнировала», - прокомментировал он результаты выборов. По его мнению, потеря голосов правящей партией на выборах в Бундестаг стала сигналом для Меркель, что надо отказываться от откровенной русофобии. Он убежден, что надо совместно решать многие вопросы, в том числе проблему мигрантов. «Я надеюсь, что в Германии понимают, что с Россией надо восстанавливать отношения в полном объеме, потому что это бьет и по немецкой экономике, а главное - по настроениям немецких избирателей», - сказал сенатор.