В Кремле знают о гибели автоинспектора в ДТП с VIP-автомобилем на Новом Арбате

В Кремле обратили внимание на ДТП на Новом Арбате, в котором Mercedes с номерами серии АМР сбил насмерть сотрудника ГАИ. Как передает ТАСС, это на брифинге заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. «Безусловно, были новости, наряду с остальными, конечно, на это внимание обращено», - сказал он. Изучение деталей ДТП на повестке дня администрации не стоит, это не вопрос Кремля, добавил он.

Ранее «Интерфакс» сообщил, что машина виновника ДТП и машина, на которой увезли этого человека, судя по номерам, связаны с силовыми структурами. Источники РБК связали эти номера с воинской частью ФСБ.

Mercedes сбил автоинспектора на выделенной полосе на перекрестке Нового Арбата и Новинского бульвара. Погибший - сотрудник УГИБДД ГУ МВД России по Москве лейтенант полиции инспектор ДПС 1-го батальона ДПС 2-го Специализированного полка ДПС ГИБДД на спецтрассе Грачев Сергей Валерьевич, сообщили агентству «Москва» в столичном главке МВД. У Грачева остались жена и двое детей, в управлении пообещали помочь этой семье.

Эксперты-криминалисты назначили в связи с этой аварией несколько экспертиз, в том числе автотехническую, сообщил источник ТАСС в силовых структурах. По его словам, сразу после ДТП водитель Mercedes прошел медосвидетельствование на наличие в организме алкоголя и наркотических средств. Автотехническая экспертиза проверит техническое состояние автомобиля, состояние дорожного полотна и его освещенность, а также установит, была ли у водителя техническая возможность предотвратить наезд на человека.