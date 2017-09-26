В московское сизо «Лефортово» проведут горячую воду

После вмешательства московского омбудсмена Татьяны Потяевой в следственный изолятор «Лефортово» проведут горячее водоснабжение. Как передает «Интерфакс», это она сама рассказала на пресс-конференции. «Я узнала, что в сизо "Лефортово" не было горячей воды, и это в XXI веке! Людям там по утрам разносили баночки с горячей водой, чтобы он решали свои гигиенические вопросы», - заявила она.

По ее словам, средства на проведение горячей воды в «Лефортово» заложены в бюджет 2017 г.

Ранее на условия содержания в «Лефортово» жаловался замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олег Коршунов, при этом он похвалил питание.