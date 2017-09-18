Арестованный замдиректора ФСИН пожаловался на холодные тапочки и жесткие нары

Замдиректора ФСИН России Олег Коршунов, арестованный 14 сентября по делу о растрате 160 млн руб., рассказал члену Общественной наблюдательной комиссии, обозревателю «Московского комсомольца», о трудностях заключения в Лефортово. «Каждому руководителю нужно недельку побыть в другой шкуре, тогда он будет понимать, что нужно исправить», - заявил он в интервью.

Коршунов пожаловался на тапочки, в которых холодно гулять по двору, а в кирзовых ботинках без шнурков (чтобы заключенные не повесились) делать это просто невозможно. Из-за прохудившегося матраса не удобно спать – «бока болят», пояснил Коршунов. Арестант рассказал, что в сизо есть радио «Маяк», «не плохая библиотека», но больше всего в камере ему не хватает телевизора. При этом он отметил, что если бы, например, его дочь, принесла ему в камеру телевизор, его бы не приняли. Об этом, как и о ботинках без шнурков, и прохудившихся матрасах, ему докладывали и раньше.

Коршунов отметил, что «вряд ли вернется» на прежнюю должность и скорее всего уже не сможет все это исправить. Питание в сизо он нашел «не плохим».

Свою работу во ФСИН Коршунов назвал случайностью. До назначения он, по его же словам, входил в сотню эффективных менеджеров страны. Назначение предложили в администрации президента «Я спросил — есть время подумать? А они: «Только пока будете ехать до здания ФСИН, вас там уже ждет директор на беседу». О назначении он не жалеет.

Коршунову предъявлено обвинение по уголовному делу о растрате более 160 млн руб. Ему инкриминируется совершение двух эпизодов преступлений. Следствие считает, что он возглавляя во ФСИН группу закупки товаров для госнужд, в 2015-2016 гг. организовал заключение двух госконтрактов на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. При проверках по его делу были уволены еще 10 сотрудников ФСИН.