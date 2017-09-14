Замруководителя ФСИН заключен под стражу

Басманный суд Москвы в четверг заключил под стражу заместителя руководителя Федеральной службы исполнения наказаний Олега Коршунова, обвиняемого в растрате 160 млн руб.

«Избрать в отношении Коршунова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 13 ноября включительно», - огласила решение судья Елена Ленская.

В четверг Коршунову было предъявлено обвинение по уголовному делу о растрате более 160 млн руб. «Коршунову... инкриминируется совершение двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения)», - сказали в СКР.

По данным следствия, Коршунов, возглавляя во ФСИН группу закупки товаров для госнужд, в 2015-2016 гг. организовал заключение двух госконтрактов на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам.