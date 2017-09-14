Замруководителя ФСИН отказался признать вину в растрате 160 млн рублей

Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов отказался признавать себя виновным в растрате 160 млн руб.

«Я обязан был списать эти деньги (штрафы и неустойку за просрочку исполнения госконтрактов)», - сказал он на заседании в Басманном суде в четверг.

СКР ранее просил заключить Коршунова под стражу до 13 ноября. Прокурор поддержал позицию следователя.

В четверг Коршунову было предъявлено обвинение по уголовному делу о растрате более 160 млн руб. «Коршунову... инкриминируется совершение двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения)», - сказали в СКР.

По данным следствия, Коршунов, возглавляя во ФСИН группу закупки товаров для госнужд, в 2015-2016 гг. организовал заключение двух госконтрактов на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам.