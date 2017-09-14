СКР попросил арестовать замруководителя ФСИН по делу о растрате 160 млн рублей

Следствие просит арестовать заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Олега Коршунова, задержанного по подозрению в растрате денежных средств, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

«В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Коршунова меры пресечения в виде заключения под стражу», - сказала Царева в четверг.

По данным следствия, Коршунов, возглавляя контрактную службу ФСИН, в 2015-2016 гг. организовал заключение двух госконтрактов на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам, в результате чего ФСИН был причинен ущерб на сумму свыше 160 млн руб.