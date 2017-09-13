При обыске у замдиректора ФСИН изъяли около 4 млн рублей и коллекцию элитных часов

Следствие изъяло при обыске у подозреваемого в растрате замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова около 4 млн руб., коллекцию элитных часов и служебный пистолет Макарова. Об этом сообщил «Интерфаксу» в среду информированный источник.

«В ходе обыска были обнаружены и изъяты 3 млн руб., $10 000 и 4000 евро, коллекция дорогих часов известных мировых марок, закрепленный за ним служебный пистолет марки "ПМ" и патроны», - сказал собеседник агентства. Он отметил, что изъятое, за исключением оружия, приобщено к материалам дела.

По данным ТАСС, подозреваемый был задержан во время отдыха на яхте. «Сотрудники ФСБ и следователи задержали его в яхт-клубе - там же, где находится яхта, на которой он отдыхал», - сказал собеседник агентства. При задержании Коршунов сопротивления не оказывал.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о растрате в отношении замдиректора ФСИН Олега Коршунова.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения)», - говорится на сайте СКР. В сообщении указано, что подозреваемый задержан. В СКР добавили, что более подробные комментарии на данной стадии противоречат интересам следствия.